Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt auch vor dem Derby gegen den SC Freiburg um den Einsatz von Cacau. Der Nationalstürmer konnte wegen seiner Adduktoren-Probleme am Dienstag erneut nicht am Mannschaftstraining des VfB teilnehmen, sondern absolvierte stattdessen Sonderschichten in der „Reha-Welt“ des Vereins. Stefano Celozzi und Daniel Didavi sollen nach Angaben der Stuttgarter am Dienstagabend für den VfB II im Drittliga-Derby gegen den VfR Aalen auflaufen, um nach ihren Verletzungspausen wieder Spielpraxis zu bekommen. Das Nachbarschaftsduell in der Bundesliga gegen Freiburg findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt.