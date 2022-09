VfB-Abgang Kalajdzic fehlt Wolverhampton mit Kreuzbandriss

Der erst in dieser Woche vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers gewechselte Sasa Kalajdzic hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Das vermeldete der Premier-League-Club am Sonntag. Der Nationalstürmer Österreichs erlitt die Verletzung bei seinem Debüt für die „Wolves“ tags zuvor. Kalajdzic war beim 1:0-Sieg gegen den FC Southampton in der Pause ausgewechselt worden.

„Sasa hat gegen Ende der ersten Halbzeit gegen Southampton Schmerzen im Knie verspürt. Leider haben die Untersuchungen ergeben, dass er sich eine vordere Kreuzbandverletzung zugezogen hat“, vermeldeten die Wanderers. Kalajdzic werde am Montag einen Kniespezialisten aufsuchen, hieß es weiter.

Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:220904-99-629656/3