Veterinärämter brauchen dringend Verstärkung

Seit Jahren spülen die Steuereinnahmen zusätzliche Milliarden in die Landeskasse. Natürlich weckt das Begehrlichkeiten – auch ungerechtfertigte. Das darf aber nicht den Blick für die Bereiche trüben, in denen wirklich ein Mangel herrscht. Die Gewerbeaufsicht ist solch ein Feld. Betriebe im Südwesten müssen aktuell kaum befürchten, entdeckt zu werden, falls sie etwa gegen den Arbeitsschutz verstoßen.

Die Veterinärämter und die Untersuchungszentren des Landes brauchen ebenfalls dringend Verstärkung. Die Lebensmittelchemiker stellen sicher, dass unser Essen hochwertig und der Verzehr unbedenklich ist – Stichwort: Fipronil in Eiern. Die Tierärzte schauen sich die Produktion vor Ort an. Sie gehen in die Ställe und prüfen, ob die Schweine und Rinder, die wir essen sollen, gesund sind. Das dient dem Verbraucher, das dient aber auch dem Tierwohl.

Dies als Misstrauen in die Landwirte zu deuten, ist schlicht falsch. Denn wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten.