Verwirrung um neue Corona-Testregeln

Seit 1. Juli gilt die neue Testverordnung des Bundes, laut der nur noch bestimmte Personen Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest haben. Bei den Teststationen und Apotheken sorgt das für Verwirrung – und bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), die für die Abrechnung zuständig ist, für Systemprobleme. Eventuell kann daher für die Tests, die jetzt im Juli durchgeführt werden, im August noch gar kein Geld ausgezahlt werden, sagt Sprecher Kai Sonntag.

Schnelltests zwischen 0 und 15 Euro

Wer zum Beispiel seine Oma im Pflegeheim besuchen möchte, kann sich nach der neuen Verordnung nach wie vor kostenlos testen lassen. Das gilt auch für das „Freitesten“ zur Beendigung der Quarantäne, wenn man infiziert war. Wer seine Oma aber bei ihr daheim besuchen möchte, eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen will oder eine rote Corona-Warn-App hat, muss für einen Schnelltest jetzt einen Eigenanteil von drei Euro leisten. Und wer in keine der berechtigten Gruppen fällt, zahlt den Test seit diesem Monat komplett selbst – zwischen zehn und 15 Euro kostet das meistens.

Die Teststellen müssen die Berechtigungen nachprüfen und an die KVBW und an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiterleiten, welche Gruppe wie viele Tests in Anspruch genommen hat. Diese Abrechnung läuft bei der KVBW über eine Plattform, die jetzt erst einmal neu programmiert werden muss und daher geschlossen ist. „Wir wissen noch nicht, ob wir im August Geld auszahlen können“, gesteht Sprecher Kai Sonntag. Schon im vergangenen Jahr musste die Auszahlung einen Monat warten, als die Testverordnung geändert wurde. Sonntag versichert aber auch: „Die Teststellen bekommen ihr Geld. Es ist nur eben noch nicht klar, ob im August oder September.“

Die Schwierigkeit besteht vor allem, weil die neue Testverordnung fast ohne Vorlauf verabschiedet wurde: Am 29. Juni ist die neue Regelung im Bundesanzeiger verkündet worden – nur zwei Tage vor Inkrafttreten, „Das Problem war die Umsetzung von heute auf morgen“, sagt auch Benjamin Wojtowicz, Geschäftsführer von Honestus Health, der in Erbach eine Teststation betreibt.

Zwar hätten die Testpersonen meist schon durch die Medien gewusst, dass der Test nicht mehr zwingend kostenlos ist und dafür auch Verständnis gezeigt. Gerade am Anfang sei jedoch unklar gewesen, mit welchen Belegen Menschen nachweisen durften, dass ihnen kostenlose Tests zustehen.

Bayern reagierte schneller als Baden-Württemberg

Während in Baden-Württemberg zunächst einmal davon ausgegangen wurde, dass Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser Besuchern für den Schnelltest einen Berechtigungsnachweis ausstellen müssten, hat Bayern das sehr früh anders geregelt. Gleich am 1. Juli hatte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) klargestellt, dass es ausreicht, wenn Menschen selbst versichern, dass sie zu einer der Gruppen gehören, die ein Anrecht auf einen kostenlosen Schnelltest haben. „Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen weiterhin niedrigschwellig möglich sein. Das von der Bundesregierung verschuldete Chaos bei der Testverordnung darf nicht zulasten vulnerabler Gruppen oder deren Angehöriger gehen“, sagte er damals.

Mittlerweile arbeitet auch Teststationsbetreiber Honestus Health mit einer Selbstauskunft – aber so ganz zufrieden ist Benjamin Wojtowicz noch nicht. Dabei habe die Umstellung bei ihnen noch recht gut geklappt, dank eines guten IT-Teams. Nur weil sie schon vorher digital gearbeitet hätten, sei die zusätzliche Arbeit jetzt gut zu bewältigen. „Wenn wir händisch arbeiten würden, dann wären wir längst untergegangen“, sagt er. Wie andere Teststationen das bewältigen, ist für ihn eine große Frage.

Die Lonetal-Apotheke in Amstetten hat für sich die Antwort gefunden: Das geht nur eingeschränkt. Dort sind seit 1. Juli nur noch Schnelltests für Selbstzahler für 15 Euro möglich. So spart sich die Apotheke den Aufwand und die Unsicherheit, wie denn eine Berechtigung auf einen kostenlosen oder einen Drei-Euro-Test überprüft werden kann. „Manche Sachen lassen sich gar nicht nachprüfen“, findet Apothekerin Angela Schröder, „und das führt nur zu Streitereien“. Überhaupt sei es auch schon vor der Umstellung bei ihnen eher ruhig geworden ums Testen. Ein Trend, der anhält: Denn seit dem 1. Juli haben sie gerade einmal zwei Selbstzahler getestet, verrät Schröder.

Immenser Papierkrieg

Anders sieht es da in der Raphael-Apotheke in Meckenbeuren aus. Dort sei die Nachfrage ungebrochen hoch, sagt Mitarbeiterin Anna Kenzle. Allerdings machten die Selbstzahler nur einen Bruchteil der Testpersonen aus, 90 Prozent hingegen seien nach der neuen Verordnung zu einem kostenlosen oder einem Drei-Euro-Test berechtigt. Nachweisen können sie das in der Raphael-Apotheke etwa mit einer Bestätigung eines Pflegeheims oder aber mit einer Selbstauskunft – alles auf Papier, wie schon vor der neuen Verordnung. Das muss dann archiviert werden. „Der ganze Keller ist schon voll“, verrät Kenzle. Dass die Teststellen gerade mit der Frage der Dokumentation und Archivierung so allein gelassen werden, kritisiert auch die Kassenärztliche Vereinigung. „Die neue Verordnung macht das ganze Testgeschehen noch komplizierter und extrem bürokratisch“, findet Kai Sonntag.

Ihr Vorschlag wäre gewesen, die Bürgertests ganz abzuschaffen – oder wenigstens nur noch in die Hände von Ärzten und Apothekern zu legen, um Betrug vorzubeugen. „Wir brauchen nicht mehr an jeder Ecke eine Teststation, das ist unser Standpunkt“, stellt Sonntag klar.

Honestus Health bereitet sich indes darauf vor, weitere Teststationen wieder zu öffnen. Denn auf die hohe Nachfrage hatte die Änderung der Testverordnung in Erbach keine Auswirkung: Nach wie vor würden sie dort mehr als 150 Menschen täglich testen, sagt Wojtowicz. Fast ein Viertel dieser Tests falle in letzter Zeit positiv aus. Und das, obwohl an Schnellteststationen nur Personen ohne Symptome getestet werden können. Wer hingegen Symptome zeigt, sollte sich an einen Arzt wenden, so das Bundesgesundheitsministerium.