Im Kreis Schwäbisch-Hall hat es Verwirrung um den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert gegeben. Das Landesgesundheitsamt (LGA) hatte den Wert am Mittwochabend mit 50,3 angegeben. Dies hätte normalerweise strengere Maßnahmen zur Folge. Doch das Landratsamt korrigierte die übermittelten Fallzahlen noch am Abend, da sich eine Infizierte aus dem Landkreis derzeit im Ausland befindet, wie ein Sprecher des Landratsamts am Donnerstag sagte.

Durch diese Änderung liege der Inzidenz-Wert dann bei 49,9. Am Donnerstag würden zudem 19 Infizierte aus der Berechnung des Inzidenz-Werts herausfallen, da ihre Infektion länger als sieben Tage her sei, so der Sprecher. Der Wert würde deshalb auch am Donnerstag nicht auf über 50 steigen, dafür müssten sich mindestens 22 Menschen neu mit dem Coronavirus infizieren.

Eine Sprecherin des für das LGA zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart sagte, dass die Änderungen des Landkreises nur über das offizielle Meldesystem berücksichtigt werden können. Inwiefern dies im Fall Schwäbisch-Hall geschehen ist, oder etwa Änderungen nur per Mail mitgeteilt worden sind, konnte sie zunächst nicht sagen. Maßgebend sei der einmal täglich veröffentlichte Inzidenz-Wert im Tagesbericht des LGA.

