Verwirrter setzt mehrere Gebäude in Brand: Acht Verletzte

Ein Mann hat in Marbach im Landkreis Ludwigsburg mehrere Gebäude in Brand gesetzt und damit acht Menschen verletzt. Der 42-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte geistig verwirrt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Mann hatte mithilfe von Brandsätzen unter anderem in zwei Wohnhäusern, einer Kirche und einer Polizeiwache Feuer gelegt. Insgesamt acht Menschen wurden dabei leicht verletzt, darunter auch Polizisten. Eines der Wohnhäuser ist durch den Brandschaden vorerst unbewohnbar. Der Täter wurde festgenommen. Am frühen Samstagmorgen kämpfte die Feuerwehr noch gegen die Flammen.