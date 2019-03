Verwahrloster Hund im Graben ausgesetzt - Polizei sucht Halter

Auf zwei Decken liegend, der Gesundheitszustand miserabel: So hat ein Autofahrer einen Hund am Montag in einem Graben neben der Straße zwischen Hüffenhardt und Siegelsbach aufgefunden.

Die alarmierte Tierrettung Unterland brachte den Hund zu einem Tierazt. Dieser konnte allerdings nicht mehr weiterhelfen - ihm blieb nichts anderes übrig, als das ausgesetzte Tier einzuschläfern.

"Gemeinsam mit einer Streife vor Ort eingetroffen mussten wir selbst als mittlerweile eigentlich auf fast alles vorbereitete Tierretter schlucken", teilten die Tierretter mit. Auch dem fünf Minuten später eingetroffenen Tierarzt sei der Schreck ins Gesicht geschrieben gewesen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach den Hundebesitzern. (Foto: Tierrettung Unterland)

Via Facebook haben die Tierretter Fotos veröffentlicht, um Klarheit in den Fall zu bringen. Da kein Chip oder Tattoo festgestellt werden konnte, bleibt neben der Hündin nur das rote Leuchthalsband welches sie umgeschnallt hatte als besonderes Merkmal.

Der Post hat mittlerweile weit über 10.000 Reaktionen hervorgerufen. Zahlreiche User zeigten sich schockiert und sicherten den Verantwortlichen zu, bei der Suche nach dem Halter zu helfen. Für einen entscheidenden Hinweis hat die Tierrettung 1.000 Euro als Belohnung ausgegeben.

Einige Nutzer äußerten darüber hinaus Kritik am Vorgehen des Tierarztes, der keinen Versuch zur Rettung des Hundes unternommen hätte. Dies wiesen die Verantwortlichen der Tierrettung Unterland zurück - der Tierarzt dürfe im Speziellen Tiere von ihren Leiden nur erlösen, wenn es gar nicht mehr anders ginge. So sei es in diesem Fall gewesen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Hund ausgesetzt wurde. Wem der Hund gehörte, ist unklar. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Heilbronn entgegen unter Telefon 07136 963910.