Schwaikheim (dpa/lsw) - Der Großbrand in einer Wäscherei in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) am Wochenende ist möglicherweise durch selbst entzündete Kleidungsstücke ausgelöst worden. Diese seien mit Fett oder Öl verunreinigt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu diesem Schluss kamen die Brandsachverständigen der Polizei und der zuständigen Versicherung. Brandstiftung oder eine technische Ursache für das Feuer seien auszuschließen. Die genaue Ursache könne aber nicht mehr endgültig ermittelt werden. Die Flammen hatten einen Millionenschaden verursacht. Das Gebäude war in der Nacht zum Samstag vollständig ausgebrannt.