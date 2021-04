Verteidigungsausschuss des Bundestags berät über KSK-Affäre

Der Abschied fällt ihr nicht leicht, daran lässt Svenia Bormuth keinen Zweifel. Acht Jahre lang hat sie die pädagogische Arbeit an der Realschule Ailingen entscheidend mitgestaltet, zunächst als Konrektorin, ab 2015 als Schulleiterin. „Jetzt ist es Zeit für mich, wieder nach Hause zu gehen“, sagt die 54-Jährige mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“. Ende Januar verlässt sie Friedrichshafen in Richtung Rüsselsheim, wo sie eine neue Stelle als Schulleiterin in einer Gesamtschule mit bis zu 1000 Schülern antreten wird.