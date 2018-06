Verteidigung will höchstens drei Jahre Haft für Ex-Firmenchef

Ein Haus in Beverly Hills, Luxusmöbel und teure Sportwagen: Im Untreue-Prozess gegen den ehemaligen Vorstandschef eines Heidelberger Personaldienstleisters hat die Verteidigung eine Haftstrafe von höchstens drei Jahren gefordert. Der Angeklagte soll Millionenbeträge aus der Firmenkasse für sein Privatvergnügen ausgegeben haben. Die Anwälte des Mannes hätten in ihrem Plädoyer am Mittwoch unter anderem angeführt, dass ihr Mandant nicht vorbestraft sei, sagte ein Sprecher der Mannheimer Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Untreue in zwei Fällen und Anstiftung zum Wohnungseinbruch mit Diebstahl vor. Sie hatte sechs Jahre Haft gefordert. Der Mann hat die Vorwürfe gestanden.