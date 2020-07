Verteidiger fordern Freisprüche im Vergewaltigungsprozess

Einen Tag nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Bad Schussenried gehen die Ermittlungen weiter. Rechtsmediziner haben den 29-Jährigen, der in Folge einer Schussverletzung gestorben ist, am Donnerstag obduziert. Die Ereignisse dürften die oberschwäbische Kleinstadt noch längere Zeit beschäftigen, vor allem, was die Sicherheit der Einwohner angeht.

Zeugenaussagen aufnehmen, Spuren auswerten, Unterlagen sichten – die Ermittler sind derzeit damit beschäftigt, den genauen Tathergang zu rekonstruieren.