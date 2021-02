Verteidiger Ailton wechselt vom VfB Stuttgart nach Dänemark

Abwehrspieler Ailton verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt mit sofortiger Wirkung zum dänischen Meister FC Midtjylland. Das gaben die Schwaben am Montag bekannt. Der 25 Jahre alte Brasilianer stand seit Sommer 2017 beim VfB unter Vertrag, war seitdem aber schon zweimal nach Portugal an Estoril Praia und den SC Braga sowie einmal nach Aserbaidschan an Karabach Agdam verliehen worden. In der laufenden Saison kam der Außenverteidiger noch nicht zum Einsatz.

