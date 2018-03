Einen Monat nach einem versuchten Mord an einer Frau in Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen dringend Tatverdächtigen ausgeweitet. Der 36-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, sei schon vor der Tat am 23. Februar in Jöhlingen (Walzbachtal) aufgefallen, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Videoaufzeichnungen zeigten, dass der Mann bereits zuvor Fahrgäste einer Straßenbahn Richtung Eppingen verbal und körperlich angegangen sei. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Verdächtige hatte den Ermittlungen zufolge eine Frau mit mehreren Messerstichen verletzt und ihr die Handtasche gestohlen. Dazu hatte er sein Opfer zunächst auf englisch angesprochen, sich ihm genähert und schließlich unvermittelt zugestochen. Der Frau gelang es, den Angreifer mit Pfefferspray zu besprühen und eine Treppe hinunter zu stoßen. Der 36-Jährige stand allerdings auf, stach erneut zu und entriss der Frau die Tasche. Seine Flucht endete kurze Zeit später an einem Bahnhof, wo er von Polizisten festgenommen wurde.

