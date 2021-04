Verstöße gegen Hygienekonzept: Geldstrafe für den SC Sand

Der SC Sand muss wegen Verstößen gegen das aktuell in der Frauen-Bundesliga geltende Hygienekonzept eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg am 17. März habe etwa während der Halbzeitpause ein Vereinsverantwortlicher ohne Mund-Nasen-Schutz sowie ohne ausreichenden Mindestabstand einem Journalisten ein Interview gegeben. Auch andere Regeln sollen laut Verband missachtet worden sein. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.



dpa:210419-99-266551/3

