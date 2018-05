Verstümmelte Frauenleiche im Neckar: 76-Jähriger vor Gericht

Mehr als sieben Monate nach dem Fund einer Frauenleiche im Neckar in Stuttgart muss sich heute ein 76-Jähriger wegen Totschlags vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Laut Anklage soll der Deutsche am 26. September 2017 in seiner Wohnung in Esslingen seine 72 Jahre alte Lebensgefährtin getötet, zerteilt und die Leichenteile in den Neckar geworfen haben. Die Frau war am 10. Oktober vermisst gemeldet worden, ihre verstümmelte Leiche wurde Tage später aus dem Neckar gezogen. Nur eine DNA-Untersuchung konnte die Identität klären. Wenig später wurde der Mann vernommen, verstrickte sich laut Polizei in Widersprüche und wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.