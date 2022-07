Verschwörer, Islamisten, Links- und Rechtsextremisten und „ein Extremismus der eigenen Art“

Deutlich mehr Kriminalität von Linksextremisten, eine massive Zunahme antisemitischer Straftaten durch Rechtsextremisten und ein komplett neues Aufgabenfeld: Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, haben am Donnerstag den Verfassungsschutzbericht für 2021 vorgestellt.

Die Bereiche im Überblick:

Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates

Diesen Bereich haben die Verfassungsschutzämter im April 2021 neu eingeführt. Was darunter fällt, beschreibt Präsidentin Bube im Vorwort zum Bericht so: „Hier ist ein Extremismus der eigenen Art entstanden, mit Anleihen und Überschneidungen in das Milieu der ,Reichsbürger’ und ,Selbstverwalter’ und den Rechtsextremismus – und doch teils anderen Ideologien, oftmals geprägt von extremistischen Verschwörungserzählungen.“

Innenminister Strobl erklärt, dass es Aufgabe des Verfassungsschutzes sei, legitime Kritik an staatlichem Handeln „klar von der häufig aus extremistischen Verschwörungsideologien gespeisten Staatsfeindlichkeit abzugrenzen“.

Ein Beispiel hierfür sind Organisatoren der „Querdenken“-Bewegung, die bereits seit Ende 2020 vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Verfassungsschutz schätzt, dass 350 Baden-Württemberger diesem Bereich zuzuordnen sind. Die Vorfälle reichten von Beleidigungen und Bedrohungen von Politikern, Beamten und Journalisten bis hin zu Antisemitismus und Verharmlosung des Holocaust.

Ein Redner bei einer „Querdenken“-Veranstaltung im Kreis Ravensburg hat beispielsweise im Mai 2021 Corona-Impfungen als „größten Genozid der Menschheitsgeschichte“ bezeichnet. Die sogenannten Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen sind laut Verfassungsschutz Ausdruck dieser Ideologie.

Der Protest werde bleiben, aber die Feindbilder werden sich ändern, lautet Bubes Prognose. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus folgenden steigenden Kraftstoffpreise böten bereits den nächsten Anlass. Auch staatliche Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel könnten laut Verfassungsschutz von Extremisten instrumentalisiert werden.

Rechtsextremismus

Laut Verfassungsschutz ist die Zahl der Rechtsextremisten im Land mit 1970 stabil geblieben. 800 von ihnen stuft die Behörde als gewaltbereit ein – zehn mehr als im Vorjahr. Wie im Bund insgesamt ist auch im Südwesten die rechtsextreme Kriminalität zurückgegangen, nämlich von 1613 im Jahr 2020 auf zuletzt 1524.

241 Straftaten davon waren antisemitisch motiviert – ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Judenfeindlichkeit gehört laut Verfassungsschutzbericht weiter zum festen ideologischen Kern des Rechtsextremismus. 2021 verübten dessen Anhänger 28 Gewalttaten – sieben weniger als im Vorjahr.

Die Zahl der von Rechtsextremen verübten Straftaten steigt in diesem Jahr wieder, berichtet das Innenministerium der „Schwäbischen Zeitung“ mit Verweis auf das erste Quartal 2022. Das Ministerium hat mit 291 Fällen acht mehr gezählt als im Vorjahreszeitraum. Die Gewaltdelikte lagen mit drei derweil auf etwa gleichem Niveau wie im ersten Quartal 2021 (vier).

„Mit sehr großer Sorge blicke ich auf rechtsextremistische und antisemitische Tendenzen in Teilen unserer Gesellschaft“, betont Strobl. Als Frühwarnsystem komme dem Verfassungsschutz hier eine bedeutende Rolle zu. Deshalb sei die Behörde auf sein Betreiben hin 2020 auch mit 25 Stellen zum Aufbau einer eigenständigen Abteilung „Rechtsextremismus und -terrorismus, Reichsbürger und Selbstverwalter“ gestärkt worden.

In Wahlen spielten die rechtsextremistischen Parteien NPD, Die Rechte und Der III. Weg 2021 praktisch keine Rolle, heißt es im Bericht. Die AfD in Gänze war 2021 kein Beobachtungsobjekt der Südwest-Verfassungsschützer – künftig aber schon, wie Strobl bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts am Donnerstag erklärte.

Beobachtet wurden aber die geschätzt 130 Mitglieder deren Jugendorganisation Junge Alternative und wohl rund 80 Anhänger des formal aufgelösten rechtsnationalen „Flügels“ der Partei. Namentlich genannt sind unter anderem Dubravko Mandic, der inzwischen aus der AfD ausgetreten ist, und die ehemalige Landtags- und inzwischen Bundestagsabgeordnete Christina Baum.

Die beobachteten Teile der Partei versuchten, ihren Einfluss auf die Gesamtpartei auszuweiten, heißt es im Bericht. Nachdem sich die AfD-Bundespartei gegen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz gerichtlich gewehrt hatte, hat das Verwaltungsgericht Köln im März dieses Jahres erklärt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Gesamtpartei als Verdachtsfall einstufen darf. Dagegen wehrt sich die AfD weiter gerichtlich.

Rechtsextremisten versuchten laut Bericht, Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen zu unterwandern. Das versuchten auch Reichsbürger und Selbstverwalter, die den Staat und seine Institutionen ablehnen. Deren Zahl steigt laut Schätzungen des Verfassungsschutzes stetig an, von 2020 auf 2021 um weitere 500 auf 3800. Als Beispiel für versuchte Unterwanderungen gilt unter anderem eine Flugblatt-Aktion der Partei Der III. Weg in Biberach. Die Versuche seien aber „weitgehend erfolglos“ geblieben.

Während klassische Organisationsformen der Rechtsextremen in Parteien oder Kameradschaften weiter abgenommen habe, habe die Vernetzung im Internet weiter an Bedeutung gewonnen. Während der Einschränkungen in Pandemiezeiten seien Chatgruppen eine „Ersatz- und Ausgleichsfunktion“ für reale Treffen zugekommen.

„Die Messenger spielen bei der internen Kommunikation und Verbreitung rechtsextremistischer Ideologien eine immer größere Rolle“, heißt es im Bericht. „Hierzu zählt insbesondere die in Russland entwickelte App ,Telegram’, die seit Beginn der Ausbreitung des Virus von immer mehr Extremisten und Verschwörungsideologen genutzt wird.“

Unter anderem tauschten die Nutzer darüber volksverhetzende Dokumentationsfilme und QR-Codes für gefälschte Impfnachweise aus. Die Radikalisierung im Netz bereitet den Verfassungsschützern offenbar Sorgen. „Die Gefahr, dass eine auf diese Weise angestoßene oder vorangetriebene Radikalisierung in eine schwere Gewalttat münden kann, ist anhaltend hoch“, heißt es.

Linksextremismus

Die Zahl der Linksextremisten im Land ist zwar im Vorjahresvergleich leicht gesunken, um zehn Menschen auf 2790. Der Anteil derer, die der Verfassungsschutz als gewaltbereit einstuft, ist aber von 840 auf 860 gestiegen. Massiv gestiegen ist im Jahresvergleich die Zahl linksorientierter Kriminalität – von 730 auf 929 Fälle. Darunter waren 62 Gewalttaten, drei mehr als im Jahr 2020.

Unter gewaltbereiten Linksextremisten sinkt laut Verfassungsschutz seit Jahren die Hemmschwelle, sie würden zunehmend militant. Ihre Gewalt richte sich hauptsächlich gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten. Gewalt gegen sie sei in den Augen von Linksextremisten gerechtfertigt, erklärt die Behörde.

Als Beispiel nennt sie den sogenannten Wasen-Prozess: Zwei Linksextremisten hatten 2020 auf dem Stuttgarter Wasen am Rande einer Querdenken-Demonstration drei Mitglieder der Arbeitnehmervertretung „Zentrum Automobil“ angegriffen. Vergangenes Jahr hat das Landgericht Stuttgart sie zu viereinhalb und fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Es hat die linke Szene im Land aber dazu motiviert, in den darauffolgenden Tagen an verschiedenen Orten im Land zu demonstrieren, Gebäude zu beschädigen und Buttersäure zu verteilen.

Parteipolitisch organisieren sich Linksextremisten in der KPD und der MLPD, die der Verfassungsschutz ebenso beobachtet wie Teile der Partei Die Linke, etwa deren Jugendorganisation Linksjugend. Die Gesamtpartei ist aber kein Beobachtungsobjekt.

Im Blick hat der Verfassungsschutz auch Organisationen jenseits von Parteien – etwa die Rote Hilfe. Sie unterstützt Linksextremisten, wenn diese etwa einen Anwalt brauchen, indem sie dessen Kosten tragen. Dadurch sei sie „ein zentraler Akteur bei der Legitimierung linksextremistischer Straf- und Gewalttaten“, heißt es im Bericht. Sie spreche von „politischer Verfolgung“ und unterstelle Staat und Justiz politische Willkür. „Damit zweifelt die RH die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland an.“ Sie verzeichne seit Jahren Mitgliederzuwächse. Aktuell liege ihre Zahl im Land bei 1300.

Islamismus

Der Verfassungsschutz beziffert die Zahl islamistischer Extremisten für das vergangene Jahr mit 4230 - das sind 30 mehr als im Vorjahr. Extremistische Straftaten zählte die Behörde 45 (2020: 31) sowie fünf Gewalttaten (eine).

Im Blick hat der Verfassungsschutz etwa Anhänger des Salafismus. Deren Ideologie stehe in Konflikt mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie streben ein theokratisches Staatssystem an, in dem „insbesondere die Volkssouveränität, das Prinzip der Gewaltenteilung, der Minderheitenschutz und die im Grundgesetz verbrieften Menschenrechte nicht gewährleistet sind“, heißt es im Bericht.

Mit 1350 Salafisten im Südwesten bleibe deren Zahl auf hohem Niveau - im Jahr zuvor waren es 50 weniger. Wie Links- und Rechtsextremisten hätten auch Salafisten in der Pandemie ihre Aktivitäten stärker in den digitalen Raum verlagert. Als besonderes Ereignis 2021 weist der Bericht das bundesweite Verbot des Vereins Ansaar International und seiner Teilorganisationen wegen Terrorfinanzierung aus. Daraufhin kam es auch im Land zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen.

Salafistische Zirkel bildeten weiterhin einen Beboachtungsschwerpunkt für den Verfassungsschutz. „Ganz unabhängig vom Organisationsgrad sind die Übergänge von friedlichen Missionierungsveranstaltungen, zum Beispiel durch Bücherstände in Fußgängerzonen, über militante Aufrufe in Internetportalen wie beispielsweise Facebook, Twitter oder YouTube bis hin zu jihadistisch-terroristischer Gewalt fließend“, heißt es im Bericht. Der Verfassungsschutz bezeichnet sich als Frühwarnsystem auch zur Verhinderung islamistischer Anschläge. Auch im vergangenen Jahr sei die Behörde wieder konkreten Hinweisen nachgegangen.

Extremismus mit Auslandsbezug

Hierunter zählt der Verfassungsschutz Extremisten ohne religiöse Motivation, deren Aktivitäten und Ziele im Ausland liegen oder von dort importiert wurden. Auch ihre Zahl ist im Vorjahresvergleich gestiegen, und zwar um 115 auf 4640. Die Behörde unterscheidet grundsätzlich auch hier in Links- und Rechtsextremisten.

Die Zahl der Linksextremisten ist demnach von 2125 auf 2240 angewachsen. Größte Gruppe innerhalb dieser Szene sind die 1600 Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Das sind 100 mehr als 2020.

Mit 2400 Anhängern bewegt sich die Zahl der Rechtsextremisten mit Auslandsbezug auf dem Niveau vom Vorjahr. Gemeinsam haben sie laut Bericht 111 extremistisch motivierte Straftaten begangen (2020: 118). Darin enthalten sind 21 Gewalttaten (2020: 11).

Spionage und Cyberabwehr

Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg sind laut Verfassungsschutz wegen ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung nach wie vor im Fokus fremder Nachrichtendienste. Die Behörde zählt weiterhin China, Russland, die Türkei und den Iran zu den Hauptakteuren. Sie haben Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Südwesten als Ziel, aber auch Oppositionelle aus den jeweiligen Herkunftsländern, die hier leben.

Vermehrt finden solche Angriffe im digitale Raum statt. „Die Zahl der mutmaßlich nachrichtendienstlich gesteuerten Cyberangriffe steigt seit Jahren an“, erklärt Bube im Vorwort zum Bericht. Wie viele solcher Angriffe ihr Amt gezählt hat, verrät sie aus Geheimhaltungsgründen nicht, wie sie sagt. „Durch den Krieg, die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und die von der Bundesregierung beschlossenen Waffenlieferungen an die Ukraine wird sich diese Gefährdungslage weiter drastisch verschärfen.“

Der Bericht verweist hier auf eine Studie des Digitalverbandes Bitkom vom August 2021. Demnach waren 88 Prozent der befragten Unternehmen in den zwölf Monaten zuvor von Cyberangriffen betroffen waren. 31 Prozent beklagten den Diebstahl von sensiblen Informationen. Stark zugenommen habe ebenfalls die Zahl der Cyberattacken: Fast neun von zehn Unternehmen waren betroffen.

Im Superwahljahr 2021 hätten ausländische Akteure zudem vermehrt versucht. Durch Fake-News und Desinformation Einfluss auf die Willensbildung in Deutschland zu nehmen. Die russische, staatlich gesteuerte Gruppierung Ghostwriter nennt der Verfassungsschutz als besonders aktiv. Mit wie vielen solcher Angriffe die Behörde im vergangenen Jahr beschäftigt war, weist sie nicht aus.