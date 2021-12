Versammlungsverbot in Reutlingen

Da wieder mit massiven Verstößen gegen die Corona-Auflagen gerechnet wird, verbieten die Stadt Reutlingen und der gleichnamige Landkreis eine für Samstag angemeldete Versammlung. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Das Verbot gelte auch für Ersatzversammlungen und -ansammlungen im Stadtgebiet Reutlingen sowie den Aufruf hierzu. Grund für das Verbot seien Verstöße gegen den Infektionsschutz sowie das Versammlungsrecht durch die Teilnehmer dieser und ähnlicher Kundgebungen in der Vergangenheit. Neben dem Versammlungsverbot müssen in der Innenstadt von Reutlingen am Abend und am Wochenende Masken getragen werden. Außerdem darf kein Alkohol getrunken werden.

In den vergangenen zwei Wochen gab es in der Reutlinger Innenstadt mehrere größere Kundgebungen mit 250 bis 500 Teilnehmern. Laut Landratsamt kam es dabei zu massiven Verstößen gegen die Corona-Verordnung sowie gegen Auflagenbescheide einer Versammlung. Abstände seien nicht eingehalten worden, die Maskenpflicht nicht eingehalten.

Zuvor hatte Mannheim nicht angemeldete, aber im Netz beworbene Veranstaltungen am Sonntag und Montag per Allgemeinverfügung untersagt.

