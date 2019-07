„Verräter“ im Wald zurückgelassen? Männer vor Gericht

Zur Bestrafung soll eine Gruppe Männer einen 21-Jährigen niedergestochen und bei Minusgraden in einem dunklen Wald zurückgelassen haben. „Sie gingen davon aus, dass er die massiven Verletzungen nicht überleben würde“, erklärte der Staatsanwalt am Montag zu Prozessbeginn am Landgericht Heilbronn. Er wirft den 21- bis 32-Jährigen versuchten Mord vor.

Die Tat soll sich im Drogenmilieu abgespielt haben: Einer der Angeklagten stachelte die übrigen laut Staatsanwalt an, dem vermeintlichen Verräter - der manche bei der Polizei verpfiffen hätte - eine Abreibung zu verpassen. Nur durch Zufall wurde der Verletzte nach dem Messerangriff von einer Familie entdeckt, wie der Vorsitzende Richter betonte. Da habe dessen Körpertemperatur nur noch 30 Grad betragen. Der junge Mann überlebte nach mehreren Operationen. Die fünf Deutschen sitzen in Untersuchungshaft. (Az. 1 KLs 41 Js 1978/19).

