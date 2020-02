Von Schwäbische Zeitung

Ein elfjähriges Mädchen ist in Dornbirn vermutlich an einem Stromschlag gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Kind am Sonntagnachmittag ein Bad genommen und die Badezimmertür versperrt. Als die Mutter nach einiger Zeit gegen die Tür klopfte und seitens der Tochter keine Rückmeldung erhielt, schaute die Mutter durch das Badezimmerfenster in den Raum und sah ihre Tochter in der Wanne liegend.

Ein anwesender Onkel schlug daraufhin die versperrte Badezimmertür ein, zog das Mädchen aus dem Wasser und begann mit der ...