Die Verkehrsteilnehmer in Biberach müssen sich ab Mitte April ganz schön umstellen, denn der Marktplatz wird zur Einbahnstraße. Was der Gemeinderat im Oktober 2018 beschlossen hat, wird nun umgesetzt. Getestet werden soll das neue Konzept aber erst einmal für ein Jahr. „Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu verbessern“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach. „Da es keinen Begegnungsverkehr auf dem Marktplatz mehr geben wird, wird die Situation beruhigt, was sich hoffentlich positiv auf alle Verkehrsteilnehmer auswirkt.