Vermummte haben in Nußloch bei Heidelberg auf ein Auto eingeschlagen - in dem ein 19-Jähriger und dessen Mitfahrer saßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Fahrer vor einer Sparkasse gehalten, weil einer seiner Mitfahrer Geld abheben wollte. In dem Moment sollen mehrere unbekannte Fahrzeuge angehalten haben, aus denen bis zu 15 Vermummte ausstiegen. Zwei von ihnen sollen an den Autotüren gerüttelt und auf Dach und Motorhaube geschlagen haben. Dann seien sie weggefahren. Der 19-Jährige rief daraufhin die Polizei, deren Fahndung zunächst erfolglos blieb.

Rund eine Stunde später wurde in Heidelberg jedoch ein Auto angehalten, dessen 20 Jahre alter Fahrer aus Sinsheim und dessen gleichaltriger Beifahrer aus Schriesheim vermummt waren. Der Fahrer trug eine Sturmhaube, der Beifahrer einen Schal im Gesicht. Ob die beiden an dem Vorfall in Nußloch beteiligt waren und was die Hintergründe waren, war zunächst aber unklar. Offen war auch, ob am Auto des 19-Jährigen ein Schaden entstanden ist.

