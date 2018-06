Vermittlung von Flüchtlingen in Ausbildungsstellen schwierig

Die Vermittlung junger Flüchtlinge in Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg gestaltet sich schwierig. Von rund 800 Flüchtlingen, die geeignet wären für eine Lehrstelle und diese auch wollten, hätten erst etwa 100 einen Vertrag in der Tasche, sagte Arbeitsagentur-Südwestchef Christian Rauch am Donnerstag in Stuttgart. „Da ist noch Luft nach oben.“ Gründe seien mangelnde Deutschkenntnisse, die Arbeitgeber vor der Azubi-Verpflichtung abhielten, und kulturelle Unterschiede, etwa wenn die jungen Kandidaten in Bewerbungsgesprächen verhandeln wollten. Das Ausbildungsjahr startet für die meisten Azubis am 1. September.