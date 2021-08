Vermisste Frau in Weinsberg tot aufgefunden

Weinsberg(dpa/lsw) - Neun Tage nach ihrem Verschwinden hat die Polizei die Leiche einer vermissten 83-Jährigen in Weinsberg (Landkreis Heilbronn) gefunden. Hinweise auf ein Verbrechen liegen demnach nicht vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus. Die Frau war am 10. August nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Suche nach ihr unter Einsatz von Hunden, einem Hubschrauber und Drohnen war zunächst erfolglos verlaufen. Die Tote wurde nach Polizeiangaben am 19. August auf einem abgelegenen Gartengrundstück gefunden.

