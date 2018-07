Mehrere Männer verfrachten einen anderen in den Kofferraum und fahren einfach weg - das ist einem Zeugen in Pforzheim so merkwürdig vorgekommen, dass er den Notruf gewählt hat. Die vermeintliche Entführung entpuppte sich wenig später aber als Scherz unter Freunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatten die insgesamt fünf Männer sich zuvor spaßeshalber wegen der Sitzplätze in dem Kleinwagen gekabbelt und dann den Kleinsten zeitweise in den Kofferraum verfrachtet. Kurz darauf wurde er aber freigelassen, wie die Truppe der Polizei erzählte. Diese hatte den Wagen nach dem Anruf des Zeugen am Samstag zur Fahndung ausgeschrieben und kurz vor einer Autobahnauffahrt gestoppt. Die fünf Freunde durften die Fahrt zu einer Geburtstagsfeier fortsetzen.

Pressemitteilung Polizei