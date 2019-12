Verliert Weihnachten seine ursprüngliche Bedeutung? Sagen Sie uns Ihre Meinung

Von Regio TV

Nach dem großen Polizeieinsatz am Wochenende in Neu-Ulm haben Spezialkräfte weiter nach dem siebten Tatverdächtigen gesucht. Am Nachmittag lief dazu ein Einsatz bei Weißenhorn. Bislang allerdings ohne Ergebnis. Die Männer sollen am Wochenende versucht haben, 500 Kilogramm Kokain in ihren Besitz zu bringen. Die Drogen sind in Bananenkisten versteckt in einen Fruchtgroßhandel in Neu-Ulm geliefert worden.