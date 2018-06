Verletzung im VfB-Trainingslager: Abdellaoue fällt lange aus

Stürmer Mohammed Abdellaoue vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich im Trainingslager am Knorpel im rechten Knie verletzt und fällt längere Zeit aus. Die Dauer des Ausfalls hänge von der Behandlungsmethode ab, über die noch nicht entschieden sei, teilte ein Vereinssprecher am Donnerstag mit. Zu rechnen sei mit einer mehrmonatigen Pause. Die Bänder seien aber nicht betroffen. Der Norweger hatte sich am Mittwoch im Training in Schruns in Österreich ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Schon vor der Untersuchung in Stuttgart bedauerte Trainer Armin Veh den Rückschlag. Abdellaoue, letztes Jahr nur Reservist, sei gut drauf gewesen.