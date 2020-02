Verletzter VfB-Kapitän Kempf: Miyaichi entschuldigt sich

Fußball-Profi Ryo Miyaichi vom FC St. Pauli hat sich per Videobotschaft bei Marc Oliver Kempf gemeldet, der im Zweitligaspiel des VfB Stuttgart in Hamburg (1:1) am Samstag im Zweikampf mit dem Japaner einen Kieferbruch erlitten hatte. „Hi Marc, es tut mir leid das Foul, aber es war nicht absichtlich“, sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler in einem am Sonntag via Twitter verbreiteten Video des Kiez-Clubs. Miyaichi wünschte Kempf, der nach VfB-Angaben sechs bis acht Wochen ausfällt, gute Besserung.

Stuttgarts Kapitän Kempf war im Millerntor-Stadion beim Kopfball-Duell mit Miyaichi in der Luft zusammengeprallt und musste schon in der 7. Minute ausgetauscht werden. Auch Borna Sosa musste verletzungsbedingt bereits in der Pause vom Platz, der anfängliche Verdacht auf einen Mittelhandbruch bestätigte sich allerdings nicht. Der Kroate habe sich eine starke Prellung zugezogen, teilte der VfB mit.

