Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See schwebt ein angeschossener Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Der kritische Zustand des 68-Jährigen habe sich verbessert, teilte die Polizei am Montag in Aalen mit. Eine Frau, vermutlich die Ehefrau des Schwerstverletzten, wurde ebenfalls wegen Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Ein 26-Jähriger soll in dem kleinen Ort im Nordosten Baden-Württembergs am Freitag seine Eltern, einen Onkel, eine Tante und zwei Stiefgeschwister erschossen sowie die beiden weiteren Verwandten angeschossen haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann hat sich inzwischen zu den Vorwürfen des sechsfachen Mordes und des zweifachen versuchten Mordes geäußert. Unter anderem habe er erklärt, warum er die Waffe gezückt habe. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen können hierzu jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Anlass für das Aufeinandertreffen der Verwandten in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) war nach Polizeiangaben eine bevorstehende Familienangelegenheit. Die Halbgeschwister des Sportschützen, die beiden Kinder seiner Halbschwester und die bei der Tat schwer verletzten Großeltern dieser beiden Kinder seien dazu aus dem Ortenaukreis angereist.