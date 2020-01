Bei einem Wohnungsbrand in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Drei Bewohner waren am Mittwochabend in dem Einfamilienhaus, als das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausbrach, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach den Brand. Details zu den Verletzten wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Laut Sprecher wurde ein Mensch mehr als leicht verletzt.