Verletzte und hoher Schaden nach Brand im Kreis Göppingen

Vier Menschen sind bei einem Brand in Eislingen (Kreis Göppingen) leicht verletzt worden. Ein Heizkissen hatte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Samstagabend Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Flammen griffen anschließend auf die gesamte Wohnung über. Bewohner verständigten die Feuerwehr, die das Haus räumte und das Feuer löschte. Das Stockwerk sei nun unbewohnbar. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 700.000 Euro.

