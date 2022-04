Verletzte nach Auffahrunfall mit Lkw und Autos auf der A6

Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Sattelzug auf der A6 in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 47-Jähriger geriet nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto ins Schleudern, weil der Fahrer eines Transporters plötzlich nach links gelenkt hatte. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf das erste Auto auf und prallte dann gegen einen Lkw. Er und seine 69-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Der Fahrer des ersten Wagens erlitt leichte Verletzungen. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Die A6 in Richtung Nürnberg war laut Polizei wegen des Unfalls bis etwa 2.00 Uhr gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220401-99-753319/2