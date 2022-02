Verletzte Hündin in Bachbett gefunden und eingeschläfert

Eine schwer verletzte Schäferhündin ist von einem Passanten in einem Bachbett in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gefunden worden. Laut Polizei vom Donnerstag sollen die Verletzungen von einem Wohnmobilbrand fünf Tage zuvor stammen. Nach den Angaben hatte sich dort wohl Fett in einer Pfanne entzündet. Deshalb wollte der Hundebesitzer die Pfanne aus dem Wohnmobil bringen. Dabei soll das brennende Fett übergeschwappt sein. Das Wohnmobil geriet in Brand und das Feuer erfasste auch die Hündin.

Der 51-Jährige versucht daraufhin, die Hündin zu löschen, wobei er sich schwer an den Händen verbrannt haben soll. Nach Polizeiangaben soll es dem Mann selbstständig gelungen sein, das Wohnmobil zu löschen. Das Tier verlor er dabei aus den Augen. Als die verletzte Hündin am vergangenen Samstag schließlich gefunden wurde, waren die Verletzungen so stark, dass sie eingeschläfert werden musste.

