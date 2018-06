Drei Verletzte, ein zeitweise lahmgelegter Flughafen, überflutete Straßen und Keller: Über Teilen von Baden-Württemberg haben am Donnerstagabend heftige Unwetter gewütet. In der Nacht zum Freitag klangen die Gewitter wieder ab - doch die Verschnaufpause währt nur kurz. Ab Mittag rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder mit Schauern und Gewittern. Lokal herrsche wieder Unwettergefahr, teilte der DWD online mit.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatten Starkregen und Gewitter Überschwemmungen im Südwesten verursacht. Vor allem in den Bereichen Reutlingen, Esslingen und Mannheim rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Keller liefen voll, Straßen waren überflutet. Wegen des Unwetters war die Abfertigung am Flughafen über Stunden eingestellt. Passagiere und Mitarbeiter warteten am Abend in Flugzeugen, Fahrzeugen oder im Gebäude. 24 Starts und 23 Landungen mussten gestrichen werden. Zahlreiche Flüge hatten Verspätungen, zwei Maschinen wurden umgeleitet.

Nach Angaben der Flughafen-Sprecherin waren rund 3000 Reisende von den Behinderungen im Flugverkehre betroffen. Für gestrandete Reisende wurden in der Nacht 100 Feldbetten aufgebaut. Viele seien belegt gewesen, so die Sprecherin. Am Freitagmorgen normalisierte sich der Flugbetrieb wieder. „Es ist alles reibungslos angelaufen“, hieß es.

Ein Vorfeldmitarbeiter des Stuttgarter Flughafens ist nach einem Blitzeinschlag auf dem Flughafengelände vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen. „Es geht ihm gut“, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag. Nach Angaben der Polizei in Reutlingen war der 35-Jährige auf dem Vorfeld unterwegs, als ein Blitz in seiner Umgebung einschlug. Dadurch habe der Mann einen Stromschlag bekommen. Er konnte aber noch selbstständig zum Flughafengebäude zurückkehren.

Laut Polizei war der Mann wohl auf dem Vorfeld damit beschäftigt, ein Flugzeug mit Gepäck zu beladen. „Er hatte wohl nicht mitbekommen, dass die Abfertigung der Maschinen kurz vorher eingestellt worden war“, sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen. Kurz darauf sei dann der Blitz eingeschlagen.

Arbeiter in Klinik

Auch der Flughafen Stuttgart bestätigte den Vorfall. Eine Sprecherin sagte, der Arbeiter habe aus rund 50 Metern Entfernung beobachtet, wie ein Blitz in ein Fahrzeug einschlug. Dass der Mann dann in eine Klinik gebracht wurde, sei ein normaler, vorsorglicher Ablauf in so einem Fall, sagte die Sprecherin. Ob er das Krankenhaus schon wieder verlassen hat, war zunächst nicht bekannt.

„Innerhalb von kürzester Zeit waren in Stuttgart Straßen, Keller und Unterführungen überflutet“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart am Freitagmorgen. Im Norden der Stadt habe es Stromausfälle gegeben. Die Feuerwehr hatte rund 60 unwetterbedingte Einsätze. Verletzt wurde niemand.

In Aichwald (Landkreis Esslingen) schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Der Dachstuhl brannte, wie die Polizei mitteilte.

In Kirchheim unter Teck war ein ganzes Wohngebiet ohne Strom - Ursache war offenbar ein Blitzeinschlag, wie der Polizeisprecher in Reutlingen weiter sagte. Im Landkreis Calw stürzten nach Angaben der Polizei einige Bäume um.

In der Gemeinde Baiersbronn im Schwarzwald entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, als ein Blitz in eine Kartonfabrik einschlug. Nach ersten Erkenntnissen sei nach einem Stromausfall eine Fertigungsstraße für Papier in der Fabrik heißgelaufen und die Sprinkleranlage ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Tuttlingen am Freitagmorgen. Ob es zu einem offenen Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.

Allein im Kreis Freudenstadt und im Zollernalbkreis gab es bis zum Freitagmorgen rund 35 Einsätze von Feuerwehr und Polizei wegen vollgelaufener Keller und Geröll auf Straßen. Auch in Reutlingen, Mannheim und Stuttgart waren Rettungskräfte im Einsatz.

Baugrube geflutet

In Mannheim musste die Feuerwehr ausrücken, weil eine Baugrube am City-Airport einzustürzen drohte. Starkregen hatte sich auf einem benachbarten Parkplatz „etwa knöchelhoch“ aufgestaut und war in der Nacht zum Freitag teilweise in die Baugrube geflossen, teilte ein Sprecher der Polizei in Mannheim mit. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr waren mit schwerem Gerät im Einsatz, um Wasser aus der Grube zu pumpen. Die Spundwände an den Seiten der Grube wurden mit rund 2000 Sandsäcken befestigt. Auch eine nahegelegene Straße musste gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Die Sperrung soll bis zum Vormittag andauern. Der Flugbetrieb am Flughafen Mannheim lief normal weiter.

Blitz legt Stellwerk lahm

Auch im Bahnverkehr kam es zu Behinderungen. In Stuttgart Bad-Cannstadt schlug ein Blitz in ein Stellwerk ein. Züge im Regional- und Fernverkehr mussten langsamer fahren. Nach einem weiteren Blitzeinschlag standen zunächst die S-Bahnen im Raum Stuttgart am Donnerstagabend für kurze Zeit still. Die Systeme der Bahnen mussten daraufhin zunächst runter- und wieder raufgefahren werden, bevor der Betrieb weiter gehen konnte, teilte ein Bahnsprecher mit.

Auch in Teilen Bayerns kam es zu Überschwemmungen. Etliche Keller liefen voll, Bäume blockierten Straßen.

In Hessen traf es vor allem das Rhein-Main-Gebiet. Am Frankfurter Flughafen konnten am Abend zeitweise keine Flugzeuge mehr starten und landen. Laut Flughafenbetreiber Fraport fielen rund 180 Flüge aus, darunter auch jeweils Verbindungen von und nach Friedrichshafen.

