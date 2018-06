Der Verleger Hubert Burda hat sich trotz globaler Geschäfte die Liebe zur Heimat bewahrt. „Mein Herz schlägt für meine geliebte badische Heimat“, sagte er am Dienstag bei seiner Geburtstagsfeier mit Mitarbeitern und Weggefährten in Offenburg am Oberrhein. „Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Diese Region hat mich geprägt, sie gibt mir unendlich viel.“ Obwohl er weltweit unterwegs sei, profitiere er von seiner badischen Herkunft. Vor wesentlichen geschäftlichen Entscheidungen gehe er stets rund um Offenburg spazieren. „Das gibt mir Kraft und öffnet den Geist.“ Burda ist in Offenburg geboren, am Montag wurde er 75 Jahre alt. Sein Medienkonzern hat den Stammsitz in der Stadt. Burda lebt bei München.

Burda in Offenburg