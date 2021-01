Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar - Bund und Länder einigen sich laut Kreisen

Bund und Länder haben sich angesichts der weiter hohen Coronazahlen auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Teilnehmerkreisen von Seiten des Bundes sowie der Länder bei den Beratungen.

Eine Einigung auf ein Beschlusspapier gibt es aber bisher noch nicht. Die Maßnahmen waren bisher bis zum 10. Januar befristet. Seit dem 16. Dezember gilt eine Schließung von weiten Teilen des Handels und der Gastronomie.

Während Einigkeit darüber herrscht, dass es zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin strenge Regeln braucht, ist die Öffnung von Schulen und Kitas weiterhin ein Streitthema. Die Debatte darüber dauert schon länger. Hier finden Sie zur Debatte über die Schulschließungen die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die aktuellen Zahlen sind nur bedingt mit den Werten vor Weihnachten vergleichbar, da zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern gerechnet wird.

Ein Überblick über die alten, und möglicherweise auch neuen Regeln für Baden-Württemberg:

Wie lange gelten die Regeln?

Die derzeitigen Regeln gelten bis zum 10. Januar. Die heutige Entscheidung könnte auch darüberhinaus Bestand haben.

Für wen gelten die Regeln?

Für alle Menschen in Baden-Württemberg. Egal ob man in Baden-Württemberg wohnt oder nur auf der Durchreise ist.

Schule und Kindergarten

Ein großes Streitthema: Wann werden die Schulen und Kindergärten geöffnet. (Foto: Sebastian Gollnow)

Was ist mit Schulen und Kitas?

Schulen und Kitas wurden frühzeitig am 16. Dezember geschlossen. Obwohl einige Kultusminister für eine Öffnung der Schulen im Janaur plädiert haben, wird die heutige Entscheidung wohl auf Home-Schooling ab kommender Woche hinauslaufen. Die Öffnung der Schulen in Baden-​Württemberg am 11. Januar ist noch nicht geklärt.

Gibt es wieder eine Notbetreuung?

Wenn beide Eltern oder alleinerziehende Eltern von Kindergarten-Kindern oder Schülern bis zur siebten Klasse am Arbeitsplatz unabkömmlich sind, konnten sie bisher eine Notbetreuung in Anspruch nehmen - das wird wohl weiterhin Bestand haben. Das gilt auch für Home-Office-Arbeitsplätze. Außerdem: Wenn das Kindeswohl in den eigenen vier Wänden unter den derzeitigen Umständen in Gefahr ist, dürfen die Kinder die Notbetreuung besuchen.

Wie soll es weitergehen?

Die Kultusminister haben am Montag bereits mitgeteilt, dass sie den Präsenzunterricht schnell wieder aufnehmen wollen, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach dem Lockdown soll das Motto gelten: die Jüngeren zuerst. Einen genauen Plan gibt es jedoch noch nicht.

Grundsätzlich sollen zuerst die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 wieder Präsenzunterricht haben und die weiteren Jahrgänge im Distanzunterricht bleiben. Durch eine Halbierung der Klassen solle in einer zweiten Stufe dann ergänzend Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler höherer Klassen ermöglicht werden, so die Kultusminister.

Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen soll es demnach erst in einer Stufe drei geben. Für Abschlussklassen wird wohl weiterhin eine Ausnahme von den Beschränkungen gelten, so dass sie sich angemessen auf Prüfungen vorbereiten können.

Einkaufen

Läden, die Lebensmittel, Arznei oder Hygieneprodukte verkaufen, bleiben offen. (Foto: dpa/ Christoph Soeder)

Welche Geschäfte bleiben derzeit geöffnet?

Der Einzelhandel für Lebensmittel

Wochenmärkte für Lebensmittel und Direktvermarkter von Lebensmitteln (z.B. Hofläden)

Apotheken, Reformhäuser, Sanitätshäuser, Drogerien, Babyfachmärkte, Optiker und Hörgeräteakustiker

Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten

Banken und Poststellen

Reinigungen und Waschsalons

Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte

Der Großhandel

Was ist mit dem Friseur?

Friseure dürfen derzeit nicht öffnen.

Sind Abholungen erlaubt?

Nein. Branchenverbände verlangen aber eine Anpassung. Denn die ​Wirtschaft im Südwesten plagt die Sorge vor der Lockdown-​Verlängerung.

Was ist mit Handwerkern oder Landwirten?

Gewerblich Arbeitende wie Landwirte und Handwerker sollen auf jeden Fall weiterarbeiten können, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einer Pressekonferenz am 15. Dezember. Wie das aussehen kann, ist aber noch nicht klar.

Was ist mit Massagestudios?

Wenn sie nicht medizinisch notwendig sind, sind körpernahe Dienstleistungen verboten. Darunter fallen zum Beispiel Kosmetiksalons oder Massagestudios.

Kontaktbeschränkungen

Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Derzeit erlaubt sind maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Darf man tagsüber mit mehreren Freunden spazieren gehen?

Nein, lediglich im privaten Raum kann man sich mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Ansammlungen in der Öffentlichkeit sind nicht erlaubt.

Darf man Ausflüge machen?

Ja. Aber Sport und Bewegung an der frischen Luft ist nur alleine, mit Angehörigen des gleichen Haushalts oder einer weiteren (nicht im selben Haushalt lebenden) Person erlaubt.

Das Ziel der Regierung: So wenig private Kontakte wie möglich. (Foto: Uwe Anspach)

Dürfen Kinder von ihren getrenntlebenden Eltern besucht werden?

Ja, Verwandte in gerader Linie sind von der zwei-Haushalte-Beschränkung, ausgenommen. Es dürfen aber nie mehr als fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht zur Personenzahl. Gerade Linie bedeutet: Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel.

Darf man Freunde und Verwandte besuchen?

Zwischen 5 und 20 Uhr ist die Anreise zu Verwandten und Freunden erlaubt. Es müssen aber die Regeln für Ansammlungen im privaten Raum beachtet werden.

Darf man bei Freunden oder Verwandten übernachten?

Ja, wenn die Anreise vor 20 Uhr stattgefunden hat. Eine Anreise nach 20 Uhr zu Freunden und Verwandten ist nur mit triftigem Grund erlaubt.

Darf man bei seiner/seinem (Lebens-)Partner/in übernachten?

Ja, dann braucht man auch keinen triftigen Grund. Die Fahrt zum Partner oder zur Partnerin darf man auch zwischen 20 und 5 Uhr antreten.

Ausgangsbeschränkung

Ausgangssperre in der Nacht: Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Corona-Verordnung. (Foto: Robert Michael)

Muss man den ganzen Tag in der Wohnung bleiben?

Nein, aber in Baden-Württemberg gilt nachts eine Ausgangsbeschränkung - und zwar zwischen 20 und 5 Uhr.

Wann darf man tagsüber nach draußen?

Um einzukaufen

Um zu arbeiten und zur Arbeit zu fahren

Für die Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Bei Arztbesuchen oder Tierarztbesuchen

Bei der Begleitung von Minderjährigen oder unterstützungsbedürftigen Personen, auch für Sorge- und Umgangsrecht

Begleitung Sterbender und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

Um Tiere zu versorgen (Gassi gehen, Füttern)

Um Schulen, Kindertagesstätten oder Veranstaltungen von Hochschulen zu besuchen

Um alleine, mit Angehörigen des gleichen Haushalts oder einer weiteren (nicht im selben Haushalt lebenden Person) Sport zu treiben oder sich an der frischen Luft zu bewegen

Um sich im privaten Raum mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten sowie Verwandten in gerader Linie und Partnerinnen und Partnern zu treffen. Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Besuch von Veranstaltungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes, zum Beispiel für Demonstrationen

Um religiöse Veranstaltungen zu besuchen

Für Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und sozialen Fürsorge

Um Gerichtstermine wahrzunehmen oder für Sitzungen von kommunalen Gremien

Zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Wann darf man nachts nach draußen (zwischen 20 und 5 Uhr)?

Um zu arbeiten und zur Arbeit zu fahren

Für die Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Bei Arztbesuchen oder Tierarztbesuchen

Bei der Begleitung von Minderjährigen oder Unterstützungsbedürftigen Personen, auch für Sorge- und Umgangsrecht

Begleitung Sterbender und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

Um Tiere zu versorgen (Gassi gehen, Füttern)

Um Schulen, Kindertagesstätten oder Veranstaltungen von Hochschulen zu besuchen

Um religiöse Veranstaltungen zu besuchen

Zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Für Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und sozialen Fürsorge

Um Gerichtstermine wahrzunehmen oder für Sitzungen von kommunalen Gremien

Muss man sich ausweisen, wenn man nachts unterwegs ist und angehalten wird?

Es genügt offiziellen Angaben zufolge eine Glaubhaftmachung - und bislang hat es wohl keine Probleme damit gegeben. Wenn bei Kontrollen Zweifel bestehen, wird nachgehakt.

Darf ich mir nach 20 Uhr Essen nach Hause liefern lassen?

Ja, Lieferdienste fallen unter den Bereich „berufliche Tätigkeit“.

Darf ich mir nach 20 Uhr Essen bei einem Restaurant abholen?

Nein, die Abholung von Essen ist kein triftiger Grund.

Darf man zu zweit oder mehreren Gassi gehen?

Tagsüber geht das zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Nachts darf aber nur eine Person den Hund ausführen.

Dürfen Spielplätze besucht werden?

Ja, wenn der Abstand zu anderen Familien eingehalten wird.

Darf man sich nachts in seinem Garten aufhalten?

Wenn der Garten zum Haus gehört, dann darf er jederzeit genutzt werden. Ein Schrebergarten aber zum Beispiel darf nachts nicht besucht werden – außer dort müssen zum Beispiel Tiere gefüttert werden. Tagsüber fällt der Aufenthalt im Schrebergarten unter „Bewegung an der frischen Luft“.

Darf man nach 20 Uhr noch tanken?

Tanken ist nachts nur erlaubt, wenn es als „sonstiger gewichtiger und unabweisbarer Grund“ notwendig ist. Für das Laden von Elektroautos gelten übrigens die selben Bestimmungen.

Was, wenn man nach 20 Uhr am Bahnhof oder am Flughafen ankommt?

Dann darf man direkt nach Hause oder in die Wohnung des Partners fahren. Man darf auch abgeholt werden, wenn man sonst keine Möglichkeit hat, nach Hause zu kommen (Taxi oder Nahverkehr).

Wenn man nach 20 Uhr Feierabend hat, muss man in die eigene Wohnung fahren, oder darf man auch zum Partner oder zur Partnerin fahren?

Man darf in die eigene Wohnung oder die Wohnung des Partners fahren.