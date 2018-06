Verkehrsunfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten

Bei einem Überholmanöver ist ein Motorradfahrer in Rastatt ums Leben gekommen. Ein beteiligter Autofahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 48 Jahre alte Motorradfahrer am Mittwoch ein Auto überholen. Im selben Moment bog der 62 Jahre alte Fahrer des Autos nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei stürzte der Motorradfahrer und prallte mit dem Kopf gegen einen Pfosten neben der Straße. Trotz Helm verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Der Autofahrer rammte zwei geparkte Fahrzeuge und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mitteilung der Polizei