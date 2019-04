Verkehrsunfall in Esslingen: Mehrere Fahrzeuge demoliert

In Esslingen ist es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. „Dabei wurde wahrscheinlich auch ein Haus beschädigt“, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen. Die Wagen seien zum Teil stark beschädigt worden, hieß es. „Mehr Einzelheiten zu dem Unfall sind zur Stunde noch nicht bekannt“, sagte der Polizeisprecher weiter.