Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Brand im Treppenhaus eines Wohnblocks in Geislingen sind am späten Montagabend sechs Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten drei Verletzte wegen einer Rauchgasvergiftung ambulant in der Klinik behandelt werden. Weil zum derzeitigen Kenntnisstand von einer Brandstiftung ausgegangen wird, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge geriet ein Stapel Altpapier im Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache in Brand.