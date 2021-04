Verkehrsministerium: Mehr Lkw-Stellplätze an Bundesstraßen

Baden-Württemberg will sich für bessere und zusätzliche Lastwagen-Stellplätze entlang von Bundesstraßen mit autobahnähnlichem Ausbaustandard starkmachen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte am Freitag in Stuttgart, in den kommenden Jahren solle auch dem Stellplatznotstand an sehr belasteten Bundesstraßen entgegengewirkt werden. „Die Parkplätze sind oft zu klein oder zu eng, und sanitäre Einrichtungen fehlen.“

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass der systemrelevanten Berufsgruppe der Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer Beachtung geschenkt werden müsse. Nach Auffassung des Grünen-Politikers legte der Bund beim Aus- und Neubau von Rastanlagen den Fokus bislang vorrangig auf Autobahnen. Der Südwesten habe aber einen vergleichsweise hohen Anteil fernverkehrsrelevanter Bundesstraßen mit viel Verkehr.

