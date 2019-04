Um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, setzt die Landesregierung im nächsten Jahrzehnt verstärkt auf die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im Nahverkehr. Manche alten Strecken seien viel attraktiver als angenommen, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart.

Das Land habe dafür 2018 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Demnach kämen 41 Strecken in Frage. Bis Ende 2020 sollen diese nun auf ihr Fahrgastpotenzial und erforderliche Investitionen geprüft werden. Am Ende blieben voraussichtlich 15 Strecken übrig. Man könne sich vorstellen, dass bis 2030 etwa 100 Kilometer Bahnstrecke reaktiviert würden, sagte Hermann.

Potenzial hätten laut Hermann sechs stillgelegte Bahnstrecken in der Region – besonders im Landkreis Sigmaringen. Konkret geht es um die Strecken Sigmaringen-Krauchenwies, Mengen-Stockach, Gammertingen-Engstingen sowie im weiteren Verlauf Engstingen-Schelklingen sowie die Strecken Pfullendorf-Altshausen und Bad Wurzach-Roßberg.

Das Ministerium wolle eine aktive und steuernde Rolle einnehmen, sagte Hermann. Bau und Betrieb müssten kommunal finanziert werden. Die Kommunen könnten aber Fördermittel vom Land beantragen. „Es ist uns wichtig, dass die Initiative von unten kommt.“

Der Verkehrsexperte der CDU-Landtagsfraktion Thomas Dörflinger begrüßt Hermanns Bestreben. Bestehende Strecken dürften darunter aber nicht leiden, mahnt er: „Es muss sichergestellt sein, dass ausreichend Regionalisierungsmittel verfügbar bleiben, um auf bestehenden Strecken auf Fahrgastzuwächse mit besseren Takten und zusätzlichen Fahrzeugen reagieren zu können.“