Gäufelden (dpa/lsw) - Um einer Routinekontrolle zu entgehen, hat sich ein 48-Jähriger bei Gäufelden (Kreis Böblingen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten hatten den Wagen am Donnerstag gestoppt und wollten gerade aussteigen, als der Fahrer wieder aufs Gaspedal trat. Er flüchtete über Feldwege und konnte erst durch zwei zusätzliche Streifenwagen gestoppt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann betrunken und ohne Führerschein unterwegs. Zuletzt war es in Baden-Württemberg immer wieder zu Verfolgungsjagden gekommen. Vor zwei Wochen verletzte ein 35-Jähriger bei seiner Flucht durch Böblingen drei Beamte.

