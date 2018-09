Verkehrsclub: Ticketpreise im Nahverkehr müssen sinken

Der Nahverkehr in Baden-Württemberg muss nach Meinung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) günstiger werden. Fahrgäste in den 22 Verkehrsverbünden müssen 2018 für ein Monatsticket durchschnittlich ein Drittel mehr bezahlen, als noch vor zehn Jahren, hieß es vom VCD am Montag auf Grundlage eigener Berechnungen. Damit mehr Menschen Bus und Bahn fahren, müssten die Fahrpreise wieder sinken.

Als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnete der VCD Stuttgarts Tarifreform. Damit soll das Fahren mit Bussen und Bahnen im Tarifgebiet vom April 2019 an einfacher und günstiger werden. Das Vorhaben wird in den nächsten sechs Jahren mit bis zu 42 Millionen Euro unterstützt. Ähnliche Reformen wünscht sich der VCD auch für die anderen Verbünde.

Pressemeldung