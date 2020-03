Verkehrsclub: In Corona-Zeiten Spuren fürs Fahrrad freigeben

In der Corona-Krise einfach zu Hause bleiben, ist für Manuel Geßler und seine Kollegen bei der Katholischen Sozialstation Friedrichshafen keine Option. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstleiters versorgen jeden Tag etwa 160 Menschen in deren Wohnungen. Sie waschen sie, geben Insulin, wechseln Verbände, helfen beim Toilettengang und beim Anziehen. Sie treffen dabei genau die Menschen, die in der Corona-Krise am stärksten in Gefahr sind.