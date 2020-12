Verkauf der KSC-Aktie: Aktionäre kaufen für 690 000 Euro

Der Verkauf der Aktien des Karlsruher SC läuft am Freitag um 23.59 Uhr ab. Bis zu diesem Zeitpunkt können Fans, Mitglieder, Partner und Unternehmen noch Aktien bis 25 000 Euro zeichnen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. In der bisherigen Zeichnungsphase hätten 1950 Aktionäre KSC-Anteilsscheine erworben. Dies entspricht einem Finanzierungsvolumen von über 690 000 Euro, hieß es einer Mitteilung. Nach derzeitigen Planungen sei in nächster Zeit keine weitere Zeichnungsphase vorgesehen.

Mit dem eingenommenen Geld aus den Aktienverkäufen sollen der Innenausbau und die Ausstattung des neuen Stadions finanziert werden. Insgesamt sollen hierfür in den nächsten zwei Jahren rund 10 Millionen Euro investiert werden, hieß es weiter.

„Wir gehen in den Endspurt unseres ersten öffentlichen Aktienverkaufs und bedanken uns bereits jetzt bei allen bisherigen Zeichnern“, sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker. „Nichtsdestotrotz möchten wir in den letzten Tagen noch einmal alle Unentschlossenen dazu ermutigen, Aktien zu zeichnen.“

KSC-Mitteilung