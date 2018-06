Verhandlungsexperte: Weselsky sollte sich zurücknehmen

Der festgefahrene Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ist nach Einschätzung eines Experten von zahlreichen Verhandlungsfehlern geprägt. Für die Lokführergewerkschaft GDL empfiehlt der Verhandlungsforscher der Universität Hohenheim (Baden-Württemberg), Markus Voeth, dem Vorsitzenden Claus Weselsky mehr Zurückhaltung. Liege die Verhandlungslast und damit auch der öffentliche Druck allein auf den Schultern eines Einzelnen, so drohe sehr viel eher, dass er sich verrenne, da er die Verhandlung irgendwann vor allem als persönliche Auseinandersetzung begreife. Starker öffentlicher Druck auf einen Einzelnen führe unweigerlich zu unprofessionellem Verhandeln.

Beiden Seiten hielt der Marketing-Professor am Mittwoch vor, zu viel über die Öffentlichkeit zu agieren. „Wer permanent über die Medien auf den Verhandlungspartner eindrischt, der darf sich nicht wundern, dass es im Verhandlungsraum immer frostiger wird, und eine Lösung immer mehr in weite Ferne rückt.“ Bahn und GDL beharrten auch zu sehr auf anfänglichen Positionen und verlören ihre Interessen aus den Augen. So sei beispielsweise nicht erkennbar, was für die Bahn so negativ an Tarifverträgen mit der GDL für zusätzliche Berufsgruppen sein solle.

Homepage Uni Hohenheim