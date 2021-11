Verhandlung über Strafmaß wegen Beihilfe zum Mord

Nach dem Mord an einem Mann aus Lahr (Ortenaukreis) wird der Prozess gegen ein Ehepaar in Teilen neu aufgerollt. Bei der Verhandlung am Dienstag (9.00 Uhr) am Landgericht Offenburg geht es um die siebenjährige Freiheitsstrafe gegen die heute 53 Jahre alte Frau wegen Beihilfe, die der Bundesgerichtshof aufgrund eines Verfahrensfehlers aufgehoben hatte. Die im Juli 2019 gegen den Mann wegen Mordes verhängte lebenslange Freiheitsstrafe ist hingegen rechtskräftig. Für das neue Verfahren sind bisher vier weitere Termine bis kurz vor Weihnachten angesetzt. Unter anderem sollen eine Psychiaterin und ein Rechtsmediziner gehört werden.

Das Landgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass das Ehepaar im Mai 2018 einen 43-Jährigen aus Lahr (Ortenaukreis) nachts in eine Falle gelockt hatte. Das Opfer hatte die Frau über das Internet kennengelernt und mit ihr intime Nachrichten per Handy ausgetauscht. Weil der Ehemann damit nicht einverstanden war, tötete er den Mann. Seine Frau habe ihm dabei geholfen, so das Gericht. Die Tat hatte sich auf einem Feldweg in der Nähe eines Kreisverkehrs bei Offenburg ereignet. Das Ehepaar wurde rund zwei Wochen später festgenommen.

