Vergleichsweise kühler, aber sonniger Herbst im Südwesten

Im Vergleich zu anderen Bundesländern war der Herbst im Südwesten verhältnismäßig kühl. Der Temperatur-Mittelwert lag in den Monaten September, Oktober und November bei 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Kühler sei es mit 9,2 Grad nur in Bayern gewesen. Mit gut 390 Sonnenstunden war Baden-Württemberg das zweitsonnigste Bundesland.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel war der Herbst im Südwesten aber viel zu warm und trocken. Die Temperatur lag 1,5 Grad über dem Durchschnittswert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Von September bis November summierten sich die Niederschläge laut DWD auf rund 160 Liter pro Quadratmeter - im Vergleich zum langjährigen Referenzwert ein Minus von 60 Litern.

Bundesweit war der Herbst 2020 mit einer Durchschnittstemperatur von 10,3 Grad Celsius der viertwärmste seit 1881. Noch wärmer war der Herbst den Angaben zufolge nur in den Jahren 2006 (12,0 Grad), 2012 (11,1 Grad) und 1982 (10,4 Grad). Zudem war der diesjährige Herbst der fünfttrockenste seit Messbeginn. Für die vorläufige Bilanz wertet der DWD die Daten von rund 2000 Messstationen aus.

Herbstbilanz