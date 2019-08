Vergiftung: Zwei Männer sterben im Schlaf in parkendem Auto

Zwei junge Männer sind bei einem Unglück in Stuttgart im Schlaf in ihrem geparkten Auto gestorben. Todesursache waren nach Angaben der Polizei vom Dienstag Einatmen von Benzin, das aus einem undichten Kanister im Kofferraum entwichen war. Durch die hohe toxische Konzentration in der Atemluft erlitten beide Männer Vergiftungen. Ein Zeuge hatte am Sonntagabend die Polizei alarmiert, weil er zwei Menschen reglos in einem Wagen gesehen hatte, das auf einem Parkplatz abgestellt war.

Feuerwehr und Rettungsdienst öffneten das Auto und bargen die Leichen der 21 Jahre und 22 Jahre alten Männer - ersten Ermittlungen zufolge Touristen aus Belgien. Sie hatten den Parkplatz wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag zum Übernachten aufgesucht. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

Mitteilung der Polizei