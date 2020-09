Vergewaltigtes Mädchen: Mann nach über 30 Jahren vor Gericht

Von Schwäbische Zeitung

Nach der Abfrage im Bereich der Sitzplätze bieten die Ravensburg Towerstars jetzt auch den bisherigen Inhabern von Stehplatz-Dauerkarten die Gelegenheit, ihr Interesse an einer Dauerkarte für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 anzumelden. Dafür hat der Fanshop des Zweitligisten auch am Mittwoch geöffnet. Wie für die Sitzplätze gilt wegen der strengen Hygieneregeln aber auch für die Stehplätze: Es wird eine feste Zuweisung geben.

