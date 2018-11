Ein auf dem Herd vergessener Topf mit heißem Fett hat einen Wohnungsbrand in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgelöst, bei dem eine 83 Jahre alte Frau verletzt wurde. Die alte Dame habe zunächst vergeblich versucht, die Flammen in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses selbst zu löschen, teilte die Polizei am Dienstag in Tuttlingen mit. Sie kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Feuer und Löschwasser beschädigten auch weitere Wohnungen. Der Schaden wird auf mindestens 300 000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses zogen vorerst in Hotels.

Mitteilung der Polizei